Recenze: Barry Seal: Nebeský gauner / American Made

Konec 70. let ve Spojených státech. Barry Seal je špičkový pilot pracující pro americkou leteckou společnost NWA. Premiant svojí třídy, nejmladší pilot v oboru, nejlepší letec, odjakživa je prostě doslova na vrcholu. A právě proto upoutá pozornost CIA, která se ho rozhodne využít. Barry jejich nabídku bez rozmyšlení přijímá, a tak všechno začíná. Ze začátku je jeho jediným úkolem létat nad středoamerickými zeměmi, ve kterých probíhají protirežimní revoluce, a sbírání leteckých snímků teritoria. Postupně se rozsah práce rozšiřuje, doručuje tajné zásilky a jiné zase přijímá. Pak se dostává do hledáčku právě vzrůstajícího drogového kartelu Pablo Escobara, který se za rozumnou sumu rozhodne využít Barryho dovedností. Kolotoč se začíná pořádně roztáčet, Barry bohatne rychlostí blesku a pracuje na všech frontách. Poslední třešničkou na dortu je Bílý dům, který se jako všichni rozhodne využít Barryho „expertíz“. Ovšem všechno má svoji cenu.

Barry Seal je dobový snímek inspirovaný skutečnými událostmiRežisérem tohoto snímku je Doug Liman. Mezi jeho známá díla patří například Agent bez minulosti, Pán a paní Smithovi, Jumper či Na hraně zítřka. Z příkladů je patrno, že v Limanově tvorbě převažují díla akčního rázu, zde jde však o opak. Barry Seal je dobový snímek inspirovaný skutečnými událostmi, a především skutečnou osobou. Je to biografické drama, promísené s trochou komedie, protože přesně takový život je. Liman docílil tohoto spojení a dokázal, že umí víc než akční filmy. Jeho příběh má duši, a i když je skoro neuvěřitelné, že se něco takového skutečně dělo, divák se dokáže vžít do hlavní postavy.

A právě na té stojí celý snímek. Proto bylo jistě důležité vybrat toho správného představitele Barryho Seala. Výběrem Toma Cruise toho tvůrci docílili. Tom Cruise je většině známý jako akční hrdina, ale tento neporazitelný kaskadér má i bohaté herecké kvality a přesně to předvádí ve svém novém filmu. Jeho výkon má duši a role mu neuvěřitelně sedla. I když jeho postava není v zásadě kladná, tak si ji každý oblíbí, protože díky Cruiseovi dostává jakési charisma. Cruise si obratně obstojí nejen v dramatických momentech, ale i v těch komediálních. Ukazuje zde, že je jako herec velmi variabilní. Ve vedlejší roli, coby CIA agent, který Barryho najme a všechno to v podstatě odstartuje, se objevuje Domhnall Gleeson. Tento irský rodák může být známý z blockbusterů jako Harry Potter a Relikvie smrti či Star Wars: Síla se probouzí. Zde Gleeson představuje rafinovaného tajného agenta, který ví, za čím si jde. Gleeson dobře zvýraznil jeho podlost a na jedné osobě divákům přiblížil, jaká vlastně CIA ve skutečnosti je. V dalších rolích se objevili Caleb Landry Jones, Sarah Wright, Jayma Mays, Benito Martinez a další.

Barry Seal: Nebeský gauner je rozhodně zajímavý i z filmařského hlediska. Dobové zasazení do pozdních 70. / ranních 80. let je patrné a dobře podtržené kostýmy i rekvizitami (například v podobě aut). Celkově se tvůrci snažili, aby měl snímek starší nádech, a to se povedlo, čímž lépe přiblížili divákům celý příběh.

Důležitý je zde i hudební doprovod, o který se postaral Christophe Beck. Ten se podílel na snímcích jako Ledové království, Pařba ve Vegas, Ant-Man a dalších. Hudba zde není nijak zvlášť výrazná, a přesto představuje nedílnou součást filmu. Jemně podtrhuje akčnější scény, kde je potřeba a v dramatičtějších momentech dává prostor hercům. Beckovy skladby si také dobře hrají s celkovou náladou, která zde panuje.

V závěru je nutno říct, že příběh o Barry Sealovi je rozhodně jedním z těch, o kterých je dobré vědět a je správné, že o něm byl vytvořen film. A navíc velmi kvalitní film, který divákům otevře oči. Je to snímek, který baví a u kterého se ani vteřinu nenudíme. Děj má spád a je dobře odvyprávěný. Momenty, kdy nám Cruise coby Seal vypráví retrospektivně, co se dělo, jsou snad ty nejvtipnější. Styl, jakým Cruise podává svůj přednes je jedinečný a ukazuje jeho herecké kvality, pozadu však nezůstávají ani jeho kolegové, kteří dohromady tvoří dobře zvolené obsazení. Liman servíruje divákům podívanou, na kterou jen tak nezapomenou.





