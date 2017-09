Recenze: Nejsledovanější

Lajkuj. Sdílej. Komentuj.







Co to znamená být YouTuberem? Právě na to se snaží odpovědět snímek Nejsledovanější, který sleduje šestici nejpopulárnějších českých YouTuberů. Své příběhy nám vyprávějí Karel Kovář známý jako Kovy, Petr Florián alias Pedro, Nikola Čechová neboli Shopaholic Nicol, Gabriela Heclová známá pro své alter ego Gabrielle Hecl a sestry Lucie a Nicole Ehrenbergerovy, které sdílejí společný účet A Cup of Style. Dozvídáme se, jak se k práci na YouTube dostali, co všechno to obnáší a jak to celé vnímá jejich nejbližší okolí.

Nejsledovanější je režisérský počin Jiřího Sádka, který je známý pro svůj debutový snímek Polednice s Aňou Geislerovou v hlavní roli. Zde se poprvé předvádí jako dokumentarista. Ve svém novém filmu rozebírá poměrně aktuální téma a zcela jistě jde o nevšední námět pro dokument. Je však dobře, že se Sádek rozhodl věnovat pozornost této problematice. Ukazuje nám pozitivní stránku tohoto fenoménu a jeho „protagonisti“ jsou sympatičtí a jejich výpovědi mají svou hodnotu.

A právě na příbězích šesti YouTuberů je celý snímek založen. Ukazují nám, divákům, svůj pohled na věc a otevírají nám zákulisí tvorby videí pro YouTube. Nebylo by však k zahození, kdyby dokument ukázal více z postprodukční tvorby těchto videí, protože jak sami hrdinové snímku říkají, ono to není jen tak. Za výrobou jednoho klipu stojí hodně úsilí a práce, a to film až tak moc nepřibližuje.

Co nám ovšem vykresluje, jsou v zásadě tři pohledy na věc. Na jedné straně jsou to sami YouTubeři a jejich osobní názory a zážitky umocněné jejich zkušenostmi s YouTubem. Na straně druhé nám podávají svědectví jejich rodiče, to znamená pohled starší generace na celou záležitost. A konečně na třetí straně vyzpovídali tvůrci samotné fanoušky YouTuberů, převážně děti. Právě skrz tuto dnešní mladou generaci se dozvídáme, jaký dopad a vliv můžou mít YouTubeři na něčí životy. Tvůrci efektně propojili tyto tři světy a vytvořili z toho ucelenou podívanou, která s sebou nese i sdělení.

Slovo vlog označuje zkrácenou podobu slov video blog, tato forma sdělovacího prostředku se v současnosti stala nedílnou součástí života především mladých lidí. Tomuto fenoménu propadly milióny lidí po celém světě. Vlogger je tedy někdo, kdo se ke svému publiku obrací pomocí videí na YouTubeu, vytváří si zde svůj personalizovaný obsah, kterým se snaží oslovit masy. Můžou to být vtipné scénky, hraní her, různé návody, módní typy a nespočet dalších témat. Snímek Nejsledovanější se snaží tento fenomén přiblížit širšímu publiku a představit lidem, co všechno obnáší být YouTuberem. Je to určitě nevšední téma pro dokument, ale v dnešní době je dobře, když se vnese do povědomí širší masy. Někdo si může říct: „Dokument o YouTuberech? To bude určitě nějaká hloupost!“ Ale opak je pravdou, snímek mile překvapí a mohl by v budoucnu posloužit jako přechodový můstek mezi dvěma generacemi, který pomůže té starší porozumět, na co to ta dnešní mládež pořád kouká.





Fanoušci jsou pro YouTubera velmi důležití, a proto pro ně pořádají festivaly jako je například Utubering.







Díky práci na YouTubu mají vloggeři šanci podívat se na úžasná místa.







Stejně jako se můžou stát tváří dobročinné kampaně.