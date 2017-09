Recenze: LEGO® Ninjago® film / The Lego Ninjago movie

LEGO je zpět. A tentokrát po nindžovsku.







Milovníci barevných kostiček zpozorněte. Do kin právě přichází další ze série animovaných LEGO filmů. Tentokrát se přesuneme do města Ninjaga, které s potěšením každý den pustoší temný nindža Garmadon. Jeho syn Lloyd a jeho pět přátel, známí jinak i jako nindžové z Ninjaga, se ho snaží zastavit. Co se ale stane, když Lloyd použije totální zbraň, která do LEGO města vypustí tvora z jiného světa, obří kočku Mňautru, která je ještě horším padouchem než sám Garmadon?

Na Ninjagu si tvůrci opět vyhráli, oproti minulým filmům do něj třeba zakomponovali i prvky z našeho světa. Je třeba se ale zeptat, jaký má tenhle animák smysl. LEGO příběh byl první, byl zábavný pro malé i velké. Jeho následovníka ze stavebnice Batmana cílili tvůrci spíše na dospělé, pro děti byl jeho přisprostlý humor nevhodný. Ninjago se tak snaží nejspíš navázat na film první, a i když ho malí diváci s nadšením zhlédnou, není tak „suprový“ jako právě LEGO příběh.

Zabaví mnoho malých kluků, kteří doma mají příslušnou stavebnici.Smysl tedy nejspíš je ten, že i když Ninjago hraje tak trochu třetí notu, stále zabaví mnoho malých kluků, kteří doma mají příslušnou stavebnici a nemohli se dočkat až jejich hrdinové nindžové obživnou a konečně porazí Garmadona. Určitě je potěší spousta střílení a ničení, které možná nenadchnou jejich rodiče, ale asi jsou už dnes tak nějak nutné, aby udrželi pozornost dětí vyrostlých na „střílečkách“. Nicméně tenhle film usiluje i o podtržení rodinných hodnot zábavnou formou, což vyvažuje právě občasné násilnosti.

Dospělý si bezpochyby všimne, že příběh je trochu neucelený, možná o trochu delší, než by musel být a místy zmatený. A to asi největší plus Ninjaga. Pokud si dobře vzpomínám na vlastní dětské fantazie a hry, byly šílené a nesmyslné, plné zábavy a většinou příliš dlouhé. Ninjago je takovým zfilmováním dětské fantazie.

Celkově vzato se dětem, a zvláště chlapcům odkojeným na stavebnici LEGO film jistě zavděčí. Nechybí akční scény, „hustý“ roboti ani superpadouch. Ale ani rodiče, kteří je do kina doprovodí se nebudou nudit. LEGO Ninjago nepostrádá břitký humor, tak typický pro LEGO filmy a je zde i pár aktuálních narážek, které jejich ratolesti možná už nikdy nepochopí. Nicméně oproti předešlým snímkům LEGO příběh a LEGO Batman se Ninjago snaží možná až moc zavděčit, a proto se některé vtipy stávají prvoplánové až trapné dokonce i pro dětské diváky.





Mistr Wu neustále balancuje na hraně života a smrti.









Pusť se brácho!









Jsem zelený nindža a můj živel je… zelená.