Vyhlášení srpnové soutěže o pět párů VIP vstupenek do multikina Premiere Cinemas

Kdo to rozjede v kině?









Od 25. 8. 2017 do 31. 8. 2017 jsme se loučili s prázdninami soutěží o pět párů VIP vstupenek do multikina Premiere Cinemas v Praze, Olomouci a Teplicích. Kdo vyhrál dvě vstupenky?



Položili jsme vám tuto soutěžní otázku:



„Kdy proběhne Premiere Extra v multikině Premiere Cinemas v Praze, Olomouci a Teplicích se speciální projekcí David Gilmour v Pompejích?“



Správná odpověď zněla: 13. září 2017





Šťastnými výherci se stali:

Šarlota Vrbová, Tábor

Barča Vlastíková, Kroměříž

Eva Kratochvílová, Soběchleby

Luboš Vrba, Praha

Honza Mrzoun, Kladno



Výhercům gratulujeme a prosíme je, aby si zkontrolovali svoje e-mailové schránky. Všem ostatním soutěžícím přejeme mnoho štěstí v dalších soutěžích.

Váš Červený koberec.