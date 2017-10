Recenze: Čára / Čiara

Co je moc a co už je příliš?







Thriller slovenského režiséra Petra Bebjaka nás nechá nahlédnout do životů lidí žijících na slovensko-ukrajinské hranici před rokem 2007. Adam Krajňák (Tomáš Maštalír) je šéfem kriminální skupiny, která z Ukrajiny pašuje na Slovensko cigarety. Zároveň je ale vzorným otcem tří dcer a hodným manželem. Svou tvrdou a nebezpečnou práci se mu daří oddělovat od osobního života do té chvíle, kdy jedna dodávka cigaret ztroskotá a pro Krajňáka to znamená spuštění sledu událostí, ve kterých je nucen znovu a znovu zvažovat své hodnoty a meze, které je ochoten překročit.

Snímek získal na letošním festivalu v Karlových Varech cenu za nejlepší režii a nepochybně právem. Bebjakovi se podařilo vypracovat to pravé napětí, které od thrilleru očekáváme, ale zároveň ponurý příběh proložil několika světlými scénami. V nich většinou ukazuje lidové tradice na východním Slovensku a nezapomněl ani na pár vtipů. Jsme nesnesitelně napjatí, co přijde a najednou se celý sál směje, načež se opět vrátíme k zamlklému očekávání. Čára je opravdu po příběhové stránce výborně sestavený snímek, který je navíc podložen dobrou prací kamery.

Bebjak pro svůj film získal mnoho slovenských hereckých špiček.Bebjak pro svůj film získal mnoho slovenských hereckých špiček. Kromě Maštalíra, který kvůli roli zcela změnil svůj vzhled a působí opravdu jako správný tvrďák, je to třeba Emília Vašáryová. I zde je pro ni role matky, tak jako před lety v Pelíškách, ovšem tady je matkou pašeráka. Vašáryová dělá dojem, že skutečně je tou tvrdou ženou, která sama pašerácký byznys založila. Jejím opakem je pak snacha Saša, kterou si zahrála Zuzana Fialová. V Čáře je obsazeno ještě mnoho vynikajících herců jako třeba Stanislav Boklan v roli mafiánského bosse Krulla anebo Andy Hryc jakožto představitel zkorumpované policie.

Čára patří do skupiny realistických thrillerů, což je na československé scéně poměrně typické. Zakládá si na reálnosti svých postav a poměrů na slovensko-ukrajinské hranici před vstupem Slovenska do Schengenského prostoru. Díky vynikající režii a kameře se jí to daří a my máme při sledování filmu nejednou husí kůži, když pozorujeme svět, o kterém jsme nic nevěděli a je pro nás naprosto nereálný. Čára odděluje dva různé životy a je nesmírně napínavé sledovat, jak se oba tyto životy hlavní postavy díky pár chybám a nedůvěře hroutí.





Pomáhat a chránit. Hlavně sobě a sebe…





Neboj, tobě ten prst ucvaknu hned po něm.





Nevezmu si tě a nevezmu.