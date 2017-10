Recenze: Jigsaw

Žijte nebo zemřete. Volba je na vás.







Podle skládačkového vraha Johna Kramera pravda a přiznání osvobozují. Je-li to tak, má se režisérské duo Spierigových na co těšit. Jigsaw se již po osmé vrací na scénu a přináší s sebou spoustu otázek. Tou hlavní bohužel není, je-li naživu geniální vrah, ale jestli byl vůbec někdy tenhle scénář životaschopný. Hru o největší překvapení, nejlepší kompozici a nejchytřejšího „Skládačku“ tvůrci prohráli na celé čáře.

Na různých místech ve městě se začnou opět objevovat zohavená těla. Nejen že brutální způsob usmrcení do puntíku odpovídá „podpisu“ skládačkového vraha (Tobin Bell), krevní testy dokonce vše potvrzují: John Jigsaw je zpět! Jak je to však možné, když už je více než 10 let po smrti?

Typické „saw scény“ jsou dnes již pojmem.Na to se snaží přijít čtyři detektivové, kteří věří, že vyřeší každé zapeklité puzzle vražd. Bohužel se ale za ani vcelku přesvědčivé herecké výkony závažné nedostatky filmu neschovaly. Typické „saw scény“ jsou dnes již pojmem známým mnohdy i nezasvěceným, kteří odmítají o hororech jen slyšet. Ty v novém snímku režisérů Spierigových sice jsou, ale o originalitě se příliš mluvit nedá. Pro diváka, který vidí Saw poprvé je to ohromující zážitek, ale pro znalce „skládaček“ celkem předvídatelná podívaná.

Největším průšvihem nového Jigsawa je scénář. Kompozičně sice překvapivě nápaditý, ale jinak slabý tak, že člověka nutí se zamyslet, jestli ten skutečný neukradl maskovaný komplic Johna Kramera s prasečí hlavou. Jedním slovem: překombinovaný. Pokus o něco, co by mělo překonat předešlých sedm dílů, který ale nevyšel. Spousta věcí nedává smysl a staví otazník tam, kde dříve býval rudý vykřičník. Co se týče postav, většina působí zpočátku slibně. Kupříkladu taková Anna (Laura Vandervoort), jedna z hříšnic vybraná aby si zahrála hru na život a na smrt, se jeví jako racionální a poctivá hráčka. Jak se ale ukázalo, i když divák hraje podle pravidel, od tvůrců milost nedostane.

Jigsaw si ale i přes své nedostatky zajisté najde svou diváckou základnu a nejeden leckterý fanoušek série bude potenciální osmý díl bránit zuby nehty. K dobru mu budiž děsivé scény a výborná práce maskérů. Kvůli přešlapům a scénám, v nichž jako by tvůrci namíchali tisíc kombinací a jeden nonsens, s sebou ale jako těžkou kouli na noze potáhne i velké odpůrce. Nezbývá než doufat, že filmový štáb bude mít dost odvahy, aby se příště chopil ozubené pily a zvážil taktiku „méně je někdy více“. Nový snímek k nelibosti mnohých bohužel působí tak, že zběsilé vraždění je vůbec tím nejmenším problémem v okrsku.





Kdo jsi a proč si to takhle překombinoval, řekni, proč?!







Ještě jeden pokus o překvapení a dostaneš lopatou.







Čekání na návrat Jamese Wana: den první.