Vyhlášení soutěžte o vstupenky do kina IMAX na film Thor: Ragnarok

Kdo se vydá do kina IMAX?









Od 25. 10. do 31. 10. 2017 jste se mohli zúčastnit soutěže o vstupenky do kina IMAX a Cinema City. Ceny do hry věnovala společnost Cinema City. Kdo získá naditý balíček?





Položili jsme vám tuto soutěžní otázku:



„Jak zní podtitul třetího celovečerního filmu s Thorem v hlavní roli, který do našich kin vstoupil 26. října 2017“



Správná odpověď zněla: Ragnarok





Šťastnými výherci se stali:

Olga Berousková, Praha

Marie Michaláková, Plzeň

Ondřej Sedlář, Zbečno



Výhercům gratulujeme a prosíme je, aby si zkontrolovali svoje e-mailové schránky. Všem ostatním soutěžícím přejeme mnoho štěstí v dalších soutěžích.

Váš Červený koberec.