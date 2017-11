Recenze: Liga spravedlnosti / Justice League

Jeden je rychlý, druhý mluví s rybami, třetí pochází z mýtů, čtvrtý je napůl robot, pátý se obléká jako netopýr a šestý ještě nedorazil.





Po smrti Supermana celí svět truchlí a zdá se, že nic už nebude jako dřív. V hlubinách se však probouzí bájný netvor Steppenwolf, který znamená zkázu pro lidstvo. Je nyní jen na Bruceovi Waynovi, aby sestavil tým z těch nejlepších, kteří zachrání svět. Tak se stane, že se dají dohromady Flash, Aquaman, Wonder Woman, Cyborg a Batman. I když však spojí svoje síly, na Steppenwolfa to pořád nestačí. Potřebují zkrátka něco víc, potřebují Supermana…

I přes značný počet postav, se tvůrcům povedlo dát každé (i té vedlejší) dostatečný prostor.Liga spravedlnosti je další z řady snímků studia DC ve spolupráci s Warner Bros. Jde opět o komiksovou adaptaci nepřímo navazující na filmy Muž z oceli, Batman vs. Superman: Úsvit spravedlnosti, Sebevražedný oddíl a Wonder Woman. Režie se opět ujal Zack Snyder, kvůli rodinným důvodům ho však musel ke konci vystřídat Joss Whedon, který se mimo jiné podílel i na scénáři. Tato změna je na snímku dost znát. Už není tak temný, objevují se tu světlé vtipné momenty odlehčující celou situaci, což diváci ocení. I dějová linie je zajímavá a baví, je i přehledná a méně chaotická, na rozdíl od předchozích snímků. Chvályhodné také je, že i přes značný počet postav, se tvůrcům povedlo dát každé (i té vedlejší) dostatečný prostor.

Tomu napomáhá i silné herecké obsazení. Za vyzdvihnutí určitě stojí výkon, který předvedl Ezra Miller coby Flash. Jeho podání je svěží a baví, navíc má jeho postava hloubku. V roli Batmana se opět objevuje Ben Affleck. Jeho výkon je solidní, i když jeho Batman zkrátka není ten nejlepší. Strnulé pohyby a výrazy celkovému výsledku moc nepomáhají. Postavu Wonder Woman ztvárňuje Gal Gadot, která ani tentokráte nezklame, představuje nejsvětlejší bod jinak průměrné podívané. Mezi převážně mužským obsazením působí její něžná ženská stránka jako příjemné vyvážení. Novým hrdinou na scéně je Jason Momoa coby Aquaman. Ten solidně uvedl svoji postavu na scénu, jeho suchý humor baví. Momoa navíc dokázal z komiksové postavy, které se jinak dostává největšího výsměchu ze strany fanoušků pro jeho chabý vzhled, udělat stylového superhrdinu. Dalším nováčkem je Cyborg v podání Raye Fishera. Ten nepředvedl špatný výkon, ovšem celý dojem kazilo špatné provedení jeho vzhledu coby polorobota. Vizuálně působí tak nějak strnule a nedodělaně, zkrátka se zdá jako by si na tom tvůrci nedali dostatečně záležet. Dále by se neměli opomenout ani ostatní herci jako Amy Adams, Jeremy Irons, Diane Lane, J. K. Simmons, Ciarán Hinds, Connie Nielsen nebo Amber Heard a další.

Velkým mínusem snímku jsou vizuální efekty, které, jak se zdá, tvůrci nedotáhli do konce. Něco jim zkrátka chybí. Ať už jde o již zmíněný kostým Cyborga, nebo záporáka Steppenwolfa, který vypadá spíše jako jeden z padouchů z dětského seriálu Power Rangers. I efekty doplňující například Flashovo superrychlé běhání působí tak nějak ploše. U tak velkého snímku by zkrátka každý očekával něco velkolepějšího a kvalitněji odvedeného.

Dalším bodem je hudební doprovod, o který se postaral Danny Elfman. Ten se mimo jiné podílel na snímku Avengers: Age of Ultron, ve světě superhrdinských filmů tak není nováčkem. Elfman složil pro Ligu spravedlnosti kvalitní skladby, z žánrového hlediska klasické, do snímku však sedí a dobře podtrhují jeho celkovou atmosféru. Nejde o nic převratného, ale zároveň soundtrack nijak nezklame. Nejpoutavější je však úvodní píseň „Everybody Knows“ v podání zpěvačky Sigrid, která je dech beroucí a správně nás už od začátku naladí na příběh.

Dohromady představuje Liga spravedlnosti takovou směsici. Úroveň a kvalita se ani nedá porovnávat s většinou konkurenčních marvelovských snímku. Zde je nutno podotknout, že se tvůrci zjevně inspirovali právě u svých kolegů z Marvelu. Rohatý padouch, který chce získat tajemné kostky a zničit svět plus skupina superhrdinů, kteří tomu mají zabránit, zní až moc podobně jako první Avengers. Z filmařského hlediska tak nejde o nic převratného, ale na druhou stranu nejde ani o žádnou katastrofu, jak by mnozí mohli očekávat, vzhledem k historii studií DC a WB. V případě příběhu, však jde i přes to hovořit o úspěchu. Bavíme se u něj a nenudíme se, což je to zásadní. Mnozí mají od snímku takového kalibru větší očekávání, ale to se nejspíš za dob Snydera bohužel nevyplní. Ovšem i přes nekvalitní efekty, nudného záporáka a průměrný soundtrack, se tu najdou pozitiva. Příběh baví, nechybí akce a výkony herců jsou více než uspokojující. Celá Liga spravedlnosti je zkrátka tak nějak uspokojující.





Když zjistíte, že Bruce Wayne je Batman.







Šplouch a je pryč!







Tým v plné síle, někdo tu ale chybí.