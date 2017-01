Velká čínská zeď / The Great Wall – recenze

Je skoro devět tisíc kilometrů dlouhá, ale proč jí postavili?







Na otázku, k čemu sloužila Velká čínská zeď je mnoho odpovědí. Jejím hlavním úkolem byla ochrana od okolního zla, ale jakého? Některé bylo skutečné, jiné se váže k legendám. A přesně jednu takovou legendu se snaží převyprávět nový snímek, jehož režie se chopil Yimou Zhang.

William Garin je zkušený žoldák, který zažil nespočet bitev a válek, bojoval za mnoho národů a pod mnoha vlajkami. Se svým věrným společníkem narazí při úprku před nepřátelskými hordami na obrovskou zeď, kde je k sobě přijmou bojovníci Bezejmenného řádů. To, co následuje dál, ani při nejmenším nečekali. Bezejmenný řád tu totiž bojuje proti zlu, které není z našeho světla, jsou to nestvůry, které se snaží dobýt přes zeď už desítky let. Zatím se je nikomu nepodařilo porazit. Bude mít William odpověď na to, jak se tohoto zla zbavit jednou pro vždy?

Yimou Zhang je režisér, který není známý jen díky svým filmům, ale zejména díky režírování slavnostního zahájení olympijských her v Pekingu. Podle jeho slov pro něj byla největší výzva scénář tohoto filmu, protože jej napsali Američané a on se do něj snažil vložit čínský úhel pohledu, protože jde přeci jen o čínskou legendu odehrávající se v čistě čínském prostředí. Dobrodružné drama bylo ovšem zkoncipováno tak, aby se líbilo jak Evropanům, tak Američanům a hlavně Číňanům, a to se více méně podařilo. Z jedné strany je tu velké čínské obsazení a na druhé straně známé hollywoodské tváře.

Úplně první, co diváka na filmu upoutá, je hudba.Ve filmu celkově figuruje sestava hned 25 držitelů Oscara. Mezi nejznámější patří Matt Damon, který si zahrál hlavního hrdinu Williama. Je to odvážný bojovník, který se jen tak něčeho nezalekne. Má dobré srdce, a i přes to, že nemusí, pokouší se čínským bojovníkům pomoci porazit zlo, které je utlačuje. Jeho blízkého přítele a parťáka do nepohody, Tovara, si zahrál chilský herec Pedro Pascal, který se proslavil hlavně díky seriálu Hra o trůny. Jeho postava vtipně odlehčovala i ty nejvážnější situace svým sarkastickým humorem, který mimo jiné patřil mezi výrazné rysy Pascalovy postavy z Hry o trůny. Svatou americkou trojici doplnil Willem Dafoe, který ztvárnil Ballarda. Ten strávil na zdi již 25 let, vojáci ho tu drží, ale on plánuje utéct a ze zdi si odnést něco drahocenného. Hlavní ženskou roli si zahrála Tian Jing. Její Lin je nebojácná velitelka vojáků na zdi, kde žije celý svůj život a ovládá skvělé bojové dovednosti. Ve snímku se dále objevuje například Eddie Peng nebo Andy Lau a mnoho dalších.

Výrazný prvek tvoří kostýmy, které jsou opravdu barevné. Každý vojenský oddíl na Zdi má totiž brnění a uniformy jiné barvy, od křiklavě žluté po blankytně modrou. Tato barvitost je něco, co neodbytně patří k čínské kultuře a je tedy dobře, že je to součástí snímku. Ovšem to úplně první, co diváka na filmu upoutá, je hudba, která už na začátku vtahuje obecenstvo do děje. Německo-íránský skladatel Ramin Djawadi vytvořil úchvatné bojové znělky, bez kterých by scény nefungovaly, tak jak mají. Djawadi je známý zejména pro svou práci na již jmenovaném seriálu Hra o trůny, ale také nejnověji na snímku Warcraft: První střet či seriálu Westworld a mnohých dalších světově známých dílech.

A právě díky přítomnosti Pedra Pascala a hudbě Ramina Djawadiho se nešlo ubránit porovnání Velké čínské zdi a světově populárního seriálu (a knih) Hra o trůny. Oba se odehrávají za „středověkých časů“, v obou hraje výraznou roli obrovská zeď, která má za úkol chránit okolní svět před vnějším nebezpečím, které je v obou případech supernaturální povahy a má mystickou povahu. Že by se George R. R. Martin při psaní svých knih inspiroval čínskými pověstmi? Nelze to vyloučit.

Celkově jde o průměrný snímek s průměrnými hereckými výkony. V hloubi duše totiž víme, že Matt Damon má na víc, a stejně tak Willem Dafoe, který i přes to, že je podceňovaný, patří mezi hollywoodské jedničky. Mile překvapí solidní výkony pro Evropany a Američany ne tolik známých čínských herců. Velkým plusem jsou kostýmy a hudba, které dodávají ději na fantasknosti a připomínají divákovi, že jde přeci jen o smyšlenou pověst. A přesně tak by se mělo na film nahlížet, neměl by být brán jako nic vážného, přeci jen jde o dobrodružný příběh, který má za úkol pobavit, což splňuje. Milovníky tohoto žánru jistě nezklame.





Velitelé oddílů na Velké čínské zdi tak trochu připomínají jakousi verzi Power Rangers.







William a Tovar ještě netuší, do čeho se vlastně připletli, ale brzy to zjistí.







Willem Dafoe má svůj vlastní plán a příchod dvou nováčků mu vlastně hraje do noty.