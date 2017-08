Recenze: Zabiják & bodyguard / The Hitman’s Bodyguard

Mezi akčními komediemi jedna z lepších, ale se spoustou nevyužitého potenciálu.







Akční komedie se snaží uspět s mnohokrát ověřeným schématem: nesourodá dvojice hrdinů, která se na začátku nesnáší, musí spojit síly proti nějakému většímu zlu. Navzdory odlišným povahám se spřátelí, zachrání situaci a navíc zjistíme, že mají srdíčko na pravém místě, protože i zabijácká minulost může značit dobráka.

Celý děj je jen záminkou k tomu, aby spolu mohla řádit herecká esa.Celý děj je jen záminkou k tomu, aby spolu mohla řádit herecká esa, jinak nás příběh nemá čím překvapit. Škoda jen, že vtipy nejsou víc vypilované, takhle se nám opakující se „hlášky“ brzy omrzí. Je tu spousta akce, ale občas i dost zmatek.

Michael Bryce (Ryan Reynolds) patřil ke špičce osobních strážců. Stylový muž na úrovni, předvídající jakékoli nebezpečí, uchránil každého klienta. Až jednoho dne… Po nečekaném selhání to jde s jeho životem z kopce, až skončí jako zatrpklý samotář, který místo elitních obchodníků chrání jen paranoidní zoufalce. A situaci mu neusnadní ani bývalá láska Amelia (Élodie Yung), které vyčítá svoje selhání. Tato pohledná agentka Interpolu mu zničehonic po letech zavolá, protože lidem z vlastních řad nemůže věřit.

Potřebuje bezpečně dopravit do Haagu zásadního svědka procesu s běloruským diktátorem (chladný tyran s tváří Garyho Oldmana). Tím je špičkový a „nezabitelný“ nájemný vrah Darius Kincaid (Samuel L. Jackson), jenže si právě s Brycem jdou léta po krku. Přece jen jsou každý jaksi na jiné straně barikády. A začíná akční road trip po Evropě s nesourodou dvojicí, která se musí spojit proti bezcitnému padouchovi, přitom se špičkují, nakonec spřátelí, a ještě dají pokec o milostných problémech.

Čeká nás ale i likvidace mnoha zlých chlapců, kteří jim jdou po krku, aby zabránili Kincaidově výpovědi. Spousta střílení, krve, honiček v autech, na lodi, na motorce, a celkem brutálních bitek se vším, co je zrovna po ruce, ať už je to propiska nebo řetěz. Akce si divák užije opravdu dost, a to často s takovým hudebním doprovodem, že scénám dodává potřebnou nadsázku a humor.

Kapitola sama pro sebe je Kincaidova milovaná žena Sonia (Salma Hayek), která je sice uvězněná v cele, ale terorizuje celé své okolí svou prořízlou pusou a výbušnou povahou. Hayek si tuto postavu vychutnává a stejně tak divák, protože je s ní spojena většina povedenějších scén. Stejně tak si užívá Jackson, který se svou postavou přechází od šíleného a bleskurychlého zabijáka k totálním záchvatům smíchu. Na Reynoldse zbylo zmatené zírání a litování se, ale i v tomto omezeném rozsahu postavy se snaží odvést co nejlepší práci.

Spousta kousků této filmové skládačky je kvalitní, ale dohromady nefunguje. Scénář a provedení pokulhávají za potenciálem. U komedie si prostě nemůžeme dvě hodiny vystačit s nadávkami a chováním hrdinů ve stylu: jeden říká, že se něco musí naplánovat/rozmyslet, druhý se ve stejnou chvíli vrhá do situace po hlavě. A zamrzí také nevyužitý potenciál zloducha Garyho Oldmana, který ani jednou nepřekvapí.





Salma Hayek se s tím ne…páře.







Hlavní je splynout s okolím!







Tihle dva by se nejradši zabili navzájem, ale pak bychom se už vůbec neměli na co dívat.