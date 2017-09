Recenze: Loganovi parťáci / Logan Lucky

Dannyho parťáci? Ne, teď jsou na řadě bratři Loganovi.







Jimmy a Clyde Loganovi žijí v americkém zapadákově, nemají peníze a nepouští se jich rodinná tradice smolařů a looserů. Říká se o nich, že jsou zkrátka, no, idioti. Když Jimmy přijde jednoho dne o práci, rozhodne se obrátit kartu a zakusit trochu štěstí. Ptáte se jak? Rozhodne se ukrást 14 milionů dolarů během NASCAR, nejslavnějšího a nejsledovanějšího automobilového závodu ve Spojených státech. Do své party potřebuje nejen svého jednorukého bratra, ale hlavně musí dostat z vězení místního odborníka na všechny loupeže, Joea Banga. Vypadá to všechno jako neuskutečnitelný a šílený nápad, jenže výhodou této bandy lupičů je to, že si o nich všichni myslí, že jsou tak trochu natvrdlí.

Režisér vykresluje svoje postavy do detailu a staví na nich celou krimi komedii.Loganovi parťáci jsou novým počinem režiséra Stevena Soderbergha. Mezi jeho nejznámější díla patří filmy jako Bez kalhot, Liberace! nebo již zmíněná trilogie Dannyho parťáků. Jako u Dannyho jde zde opět o komedii o velké loupeži. Soderbergh svůj styl zkrátka nezapře, je vidět, že mu tento typ snímku sedí. Umí dobře představit děj v propracované kompozici a každá postava tu hraje důležitou roli. Jak jsme se mohli přesvědčit na jeho předchozích dílech, Soderbergh svoje příběhy zakládá na postavách. Každá je něčím zvláštní a vyčnívá z davu. Režisér vykresluje svoje postavy do detailu a staví na nich celou krimi komedii.

Pro takové výrazné postavy je nutné najít stejně výrazné herce. A ani tentokrát Soderberghovo obsazení nezklame. Celý snímek vede v hlavní roli Channing Tatum. Ten se již Soderberghem spolupracoval na Zkrat, Bez kalhot a Vedlejší účinky. Je tak patrné, že si režisér zvolil již ověřenou firmu. Dalo by se říct, že Tatum bývá většinou obsazován jako tzv. „hezká tvářička“, ale zde ukazuje, že umí víc než jen to. Komedie mu náramně sedí a z jeho výkonu lze vidět, že si svou roli užíval. Coby jeho mladší bratr Clyde se ve snímku objevuje Adam Driver, který se proslavil v roli Kylo Rena ve Star Wars: Síla se probouzí. Driver se v současnosti objevuje v čím dál, tím více projektech, a profiluje se jako kvalitní herec. V Loganových parťácích nám ukazuje, že si umí hravě poradit s jakýmkoliv žánrem. Jeho Clyde baví, ale i dojímá zároveň. Svatou trojici doplňuje Daniel Craig jako Joe Bang. Craig je především známý jako současný James Bond, a právě proto může být trochu zvláštní vidět ho zrovna v takovéto roli. Že se s Jamese Bonda vyklube zrovna takový komik, by nikdo nečekal. A Craig si svou postavou rychle a snadno osvojí diváky, z jeho úst padá jedna perla za druhou a vtipné momenty podává s nečekanou přirozeností. Nutno také poznamenat, že si tvůrci se jménem této postavy jistě pohráli, Joe Bang má totiž stejné iniciály jako James Bond, a náhoda to asi nebude. Opomenuti tu nesmí být ani herci ve vedlejších rolích, kteří dohromady tvoří skvěle doplňující se sehraný tým. Objevuje se tu Katie Holmes, Seth MacFarlane, Riley Keough, Hilary Swank, Katherine Waterston, Sebastian Stan, Jack Quaid či Brian Gleeson a další.

Jelikož se děj odehrává v jižní části spojených států, nesmí chybět věc pro tento kraj tak typická, a tím je country. Tento hudební žánr se prolíná celým snímkem, dotváří jeho celkovou atmosféru a ve vtipných momentech dodává na absurdnosti. Jako příklad lze uvést píseň Take Me Home, Country Roads od Johna Denvera, která představuje ústřední song celého příběhu.

Jak praví motto filmu „nemají styl, ale mají plán“. A přesně tím se Loganovi parťáci liší od těch Dannyho. Nenosí elegantní obleky, nemají sex appeal ani styl, jsou ze zapadákova a přesně podle toho vypadají. Baví ale stejnou mírou jako jejich předchůdci. Nejvýraznějším prvkem je mluva amerického jihu, kterou herci schválně přehánějí a vtipné momenty tak dostávají ještě na váze. Výkony herců příjemně překvapí ve všech ohledech. Loganovi parťáci jsou další z filmů o velkých loupežích, ale od ostatních se liší svou surovostí, na nic si nehrají, a tak trochu si dělají srandu i sami ze sebe, a to se vždycky cení. Steven Soderbergh zkrátka nikdy nezklame, jeho díla prostě baví.





Brácho, mám plán, jak z nás udělám boháče!







Že by špatné alter ego Jamese Bonda?







Něco se zvrtlo, jinak to ani nejde.