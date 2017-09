Filmové večery pro dámy s projekcí romantické komedie Který je ten pravý? v multikinech

Synopse filmu Který je ten pravý?:

Držitelka Oscara Reese Witherspoon se v nové romantické komedii ocitne v obležení mladých mužů a bude se ptát sama sebe „Který je ten pravý?“. Po rozchodu s manželem chce Alice začít znovu od začátku a povede se jí to opravdu na jedničku. Možná až moc. Díky bujaré narozeninové oslavě se její život obrátí naruby a dovede jí až do chvíle, kdy má doma najednou své dvě děti, mladého milence, jeho dva kamarády a bývalého manžela.

Alici je čtyřicet, má dvě děti, rozešla se s manželem a vrací se zpátky do města, kde se narodila a vyrostla. Zpátky ke kořenům! Doma si chce utřídit myšlenky a začít znovu od začátku. Vždyť život začíná až po čtyřicítce, říká se. Nemůže existovat lepší start než narozeninová party s kamarádkama! „Na svoje narozeniny to vždycky přeženu, utrhnu se ze řetězu . . a pak zpátky do normálu,“ těší se Alice. S návratem do normálu to ale nebude vůbec žhavé a její život nabere zcela nečekaný směr. Na oslavě potkává tři mladíky, s jedním z nich stráví noc a všem pak nabídne, že u ní mohou chvíli bydlet. Najednou má v domě o dost větší rodinu a také nebezpečně se rozvíjející romantický vztah, snad dokonce lásku. A pak se ve dveřích objeví bývalý manžel s kufrem v ruce.

Reese Witherspoon je stálicí na hollywoodském nebi. Přestože pro mnoho lidí zůstane napořád tou jedinou pravou blondýnou, má na svém kontě i Oscara za film Walk the line a nominaci za film Wild. Hlavní postavu v komedii „Který je ten pravý“ snad nemohl hrát nikdo jiný, Reese bylo v době natáčení právě čtyřicet let.

Film „Který je ten pravý?“ přivedla, jako producentka, na svět nepsaná královna romantických komedií Nancy Meyers. Jako režisérka natočila skvělé snímky Po čem ženy touží, Lepší pozdě nežli později, Prázdniny nebo Nějak se to komplikuje.

Hrají: Reese Witherspoon, Michael Sheen, Nat Wolff a další.

Režie: Hallie Meyers-Shyer

Premiera v ČR: 14. 9. 2017 (Bontonfilm)