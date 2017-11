Dvouminutový trailer vánočního filmu Přání k mání

„Žádný kouzelný přání na nás nezkoušej.“







Jitka Čadek Čvančarová a Martin Myšička se promění ve vánočním filmu Přání k mání ve varietní kouzelníky a rodiče hlavního hrdiny, náctiletého Alberta. Mladík zamilovaný do sestry svého nejlepšího kamaráda získá díky dobrému skutku od kouzelného dědečka jedno přání. Jak s ním ale nejlépe naložit? To se dozvíme již tuto zimu v pohádkovém příběhu. „Přání k mání je prostě vánoční příběh s trochou kouzel. Pro mě je to návrat k filmům, jakými byl třeba Pan Tau nebo Lucie postrach ulice,“ prozrazuje režisér filmu Vít Karas.

Premiéra v českých kinech je stanovená na 7. prosince 2017.