Pohádková neděle s projekcí filmu Paddington 2 v multikině Premiere Cinemas

Pomozte Paddingtonovi vypátrat ztracený dárek.







Oblíbený medvídek v modrém kabátku s červeným kloboučkem se vrací. Paddington se již usadil v Londýně, a dokonce i začal pracovat. Za vydělané peníze pořídí dárek své tetě ke 100. narozeninám. To by to ale nebyl Paddington, aby se něco nepokazilo. Pohádková neděle s projekcí dobrodružné komedie Paddington 2 se odehraje v multikinech Premiere Cinemas první adventní neděli, tedy 3. prosince 2017.