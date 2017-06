Pohádková neděle s animákem Auta 3 v multikině Premiere Cinemas

Synopse filmu Auta 3:

Legendární závoďák Blesk McQueen (v původním znění Owen Wilson, v českém znění Richard Krajčo) z ničeho nic zjistí, že ho nová generace závodních aut poslala mimo závodní dráhu, kterou nade vše miluje. Zpátky do hry mu může pomoci pouze mladá talentovaná trenérka Cruz Ramirezová, která by sama chtěla prorazit, a vzpomínky na báječného Doktora Hudsona Horneta. Slavný závoďák s číslem 95 musí ve finále závodu o Zlatý píst všem dokázat, že nepatří do starého železa.

Režie: Brian Fee

Premiera v ČR: 15. 6. 2017 (Falcon)