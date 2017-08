Teaser trailer Fakjů pane učiteli 3 s Elyasem M’Barekem

Sonda do praktik německého školství pokračuje.







Zeki Müller (Elyas M’Barek) má pro strach uděláno a již potřetí se vrhá do minového pole líných, nevychovaných a mnohdy zákeřných studentů. A že se budeme opět válet smíchy naznačuje i první teaser trailer Fakjů pane učiteli 3, kde se dozvíme, jak jsou na tom jednotliví žáci s němčinou. Bohužel to ale vypadá, že tentokrát se budeme muset obejít bez učitelky Lisi Schnabelstedt (Karoline Herfurth). Třeba se ale zvěsti nepotvrdí a pihovatá a roztržitá Lisi na nás mrkne v některé z příštích ukázek.

Německá premiéra je naplánovaná na 26. října 2017.