Deset knižních novinek od Albatros Media, které nám zpestří září

Září uspokojí zvídavé duše, milovníky dobrodružství i ty nejmenší pohádkáře.







S měsícem září přichází neodmyslitelný začátek školního roku. Malí i velcí školáci si musí přichystat aktovky a vyrazit vstříc novým dobrodružstvím a vědomostem. Ani mediální společnost Albatros Media a.s. nezapomíná na zvídavé hlavičky a přináší všem školákům knížky plné nových vědomostí, ale i zábavy. O svoji chvilku oddechu s krásnou knížkou samozřejmě nepřijdou ani dospěláci. Spoustu informací, poznatků a zajímavostí přináší Because of Fashion, ve které se představí na 280 inspirativních osobností, Stanislava Jarolímková přiblíží Světové osobnosti, jak je (možná) neznáte 1 a s Evou Francovou prožijeme Rok ve Svatojánu. Pokud máte chuť a odvahu, je tu pro vás Coder Dojo – Tvořte kódy: Navrhněte vlastní hru, díky které se naučíte programovat hru pomocí jazyka JavaScript. Úkoly, komiksy a hry na všechny malé luštitele čekají v Oficiální ročence 2018 LEGO® NINJAGO® MOVIE™. Harry Potter pokračuje ve své proměně. Tentokrát si v reedici vychutnáme třetí díl – Harry Potter a vězeň z Azkabanu. Nebude chybět ani poctivá dávka napětí, a to prostřednictvím thrilleru Sběratel motýlů. Touhu po fantasy dobrodružství v záři ukojíme na stránkách knih Šest vran a Říše bouří. Nejmenší budou usínat s leporelem Jak včelí medvídci zachránili Splešťuli.