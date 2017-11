Nový trailer dobrodružného fantasy V pasti času / A Wrinkle in Time

„Zavři oči. Dívej se svojí myslí.“







Americká režisérka Ava DuVernay za sebou sice nemá desítky filmů, ale pyšní se hned několika cenami, a to za snímky Sama v prázdnotě (Sundance FF) a Selma (Los Angeles Film Critics Association). Začátkem příštího roku nás vezme na fantasy dobrodružství prostřednictvím efekty našlapaného filmu V pasti času (A Wrinkle in Time). Třináctiletou Meg (Storm Reid) trápí záhadné zmizení jejího otce (Chris Pine). Vydává se proto skrz skulinu v čase do jiné dimenze, kde spolu s kamarádem Calvinem (Levi Miller) a bratrem prožijí nebezpečné dobrodružství. V dalších rolích se představí Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Mindy Kaling, Gugu Mbatha-Raw, Michael Peña, Zach Galifianakis a další.

Premiéra v českých kinech je naplánovaná na 8. března 2018.