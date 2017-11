Takto dopadl 46. víkend roku 2017 v našich kinech

Batman, Wonder Woman, Superman, Aquaman, Flash a Cyborg jsou zlatí.







Liga spravedlnosti (Justice League), zcela očekávaně, obsadila první příčku TOP 5 tabulky. Stříbro obhájilo krimi drama Vražda v Orient expresu. Akční fantasy Thor: Ragnarok si muselo sbalit svých pět švestek a přestěhovat se pod dohledem Batmana, Wonder Woman, Supermana, Aquamana, Flashe a Cyborga na třetí místo. Na bramborové medaili si pochutnává romantická komedie Zahradnictví: Nápadník. Nechybí ani animák, a to Maxinožka.

Pořadí Název filmu Víkend tržby Víkend diváci 1. Liga spravedlnosti 11 464 768 74 022 2. Vražda v Orient expresu 5 073 752 32 775 3. Thor: Ragnarok 4 493 583 28 651 4. Zahradnictví: Nápadník 3 260 578 23 963 5. Maxinožka 3 208 570 24 520

(Zdroj: ufd.cz)