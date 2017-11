Recenze: Táta je doma 2 / Daddy’s home 2

Další tátovská vánoční komedie je tady!







Dusty (Mark Wahlberg) a Brad (Will Ferrell) jsou dva tátové – jeden vlastní, druhý nevlastní – kteří se po sérii závistivých šarvátek konečně smířili a nesoupeří o pozornost svých ratolestí. Aby potvrdili, že i tvrďák a citlivka můžou být nejlepší kámoši, rozhodnou se prožít nejkrásnější svátek v roce pospolu. Se všemi manželkami a bandou společných a téměř vlastních dětí. Má to ale háček. Letošní Vánoce se s nimi totiž rozhodnou strávit i jejich tátově – dědeček El Padre (Mel Gibson), který raději, než hlídá potomstvo, oslňuje mladé krásky v baru, a vřelý, milující vtipálek Don (John Lithgow).

Bradovy obavy se stanou skutečností a bláznivá americká komedie může začít./citovat]Zatímco Brad se na otce těší jako malý, Dusty má ze zimních prázdnin, které rodina plánuje, velké obavy. Má s drsňáckým tátou totiž spoustu nevyřízených účtů. Bojí se, že ho svou vyměklostí zklame a že se jinak poklidné Vánoce změní na bojiště. A když se k tomu přidají divoké děti, nespokojené manželky a dva naivní komici, Bradovy obavy se stanou skutečností a bláznivá americká komedie může začít.

Režisér a scénárista Sean Anders je nejen otcem předchozí komedie Táta je doma, ale i hlavou známých snímků jako jsou Millerovi na tripu nebo Pan Popper a jeho tučňáci. To je však ta zdařilejší část jeho tvorby. Důkazem, že Andersovy ulítlé komedie nejsou pro každého, a i filmový tesař se někdy utne, je nominace na Zlatou malinu za nejhorší režii ve snímku Můj otec je šílenec. Komedii Táta je doma 2 ale pravděpodobně podobný osud nepotká. Proč?

I přes velké množství kýče všeho druhu, kterým se většinová část soudobých amerických komedií vyznačuje, jsou v Andersově filmu přehnané vtípky snesitelné. Do karet mu hrají hned dvě polehčující okolnosti – atmosféra Vánoc a pevná herecká základna. A tak třeba i přesto, že s sebou postava drsňáckého dědečka El Padreho působí hodně rozporuplně a přináší s sebou nejen smích, ale zároveň smutek a krapet vulgarity, získáme dojem, že i tu nejrozvyklanější postavu Mel Gibson zahraje jako suverén.

Novému Táta je doma nechybí to hlavní, čím by měla komedie svého diváka obohatit, a to humor. Místy sice trochu přehnaný, ale ve výsledku splňující účel. Bláznivý snímek chvílemi mírně pokulhává, ale snaží se ze svého handicapu udělat výhodu – občas „tlačí na pilu“ tak, že uvažujeme, zda to, co vidíme na plátně, je pitomost nebo sarkastická genialita. Andersův nový film si vzal od každého kousek. A když se na něj podíváme před Vánocemi, možná si ji příští prosinec pustíme znova.





Hurá, nová vánoční reklama na Coca-Colu!







Cože? On přijede El Gibson?









Kdy jindy by se měla celá rodina sejít, než právě o Vánocích.