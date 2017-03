Zimovřivá Zuzana Kronerová se odvážila do ledové vody a prozradila nám, jak se proměnila v Bábu z ledu

„Zděsila jsem se. Navrhovala jsem režisérovi Bohdanovi Slámovi jiný sport, který by Hanu osvobodil.“





Do českých kin vstoupilo romantické drama režiséra Bohdana Slámy Bába z ledu, které rozhodně není pro vyznavače horkých koupelí. Ústřední dvojice ztvárněná Zuzanou Kronerovou a Pavlem Novým totiž musela odhodit odblečení, obléci si plavky a jít si zaplavat do mrazivě studené řeky. Pokud jste zvědaví, jak probíhalo nejen samotné natáčení, ale i příprava na Bábu z ledu, začtěte se do krátkého rozhovoru s úžasnou slovenskou herečkou Zuzanou Kronerovou.







Červený koberec: Dramatická komedie Bába z ledu režiséra Bohdana Slámy nás zavede do prostředí otužilců, kteří plavou v ledové vodě. Vy osobně patříte mezi otužilce nebo jste spíše zimomřivý typ?

Zuzana Kronerová: Já jsem původním povoláním zimomřivý typ. Až tento film dokázal to, že jsem se stala otužilkyní a pochopila jsem, že je to zdravé. Dokonce dnes lituji, že jsem nebyla dostatečně vzdělaná a osvícená, když byly moje děti malé, protože jsem je mohla ušetřit mnohým chorobám.

Červený koberec: Když jste si poprvé přečetla scénář k Bábě z ledu a dozvěděla se, že vaše postava Hana opravdu plave v ledové vodě, jak jste reagovala? Zděsila jste se nebo jste doufala v dublérku?

Zuzana Kronerová: Zděsila jsem se. Navrhovala jsem režisérovi Bohdanovi Slámovi jiný sport, který by Hanu osvobodil. A to už ve chvíli, kdy jsem měla hrát Hančinu kamarádku. Až potom se režisér rozhodl, že budu Hanu hrát já. Neustále jsem navrhovala nějaké triky, že ledové kry mohou být z polyesteru nebo bychom točili v létě a zimu předstírali. Nic z toho nepomohlo, protože Bohdan Sláma je velmi pravdivý scénárista a režisér. Dnes ho chápu a jsem mu navíc velmi vděčná, že jsem objevila nový rozměr života.

Červený koberec: Jaký to byl pocit, když jste si oblékla plavky a udělala ten první krok do studené vody?

Zuzana Kronerová: Musela jsem absolvovat trénink, takže to bylo naprosto nenásilné. U moře jsem začala trénovat vstup do vody bez zastavení. Mám velmi ráda vodu, vydržím v ní dlouho a myslím si, že jsem dobrý plavec, ale již od mého dětství, celá rodina už byla ve vodě a já stále po kotníky u břehu. Nejprve jsem proto natrénovala, že vejdu naráz do vody. To jsem kombinovala se studenými sprchami, až jsem vešla do našeho velkého jezera v Bratislavě Zlaté piesky, kde jsem strávila přibližně 45 minut a voda měla asi 20 °C. A to by se mi v minulosti nikdy nepodařilo. Potom mě režisér Bohdan nahnal do Vltavy v Praze. Řekl mi: „Zkus si to.“ Jenže Vltava měla pouhých 15°C. Takže jsem zase zůstala stát na břehu po kolena. A Tomáš Prokop, vedoucí Klubu otužilců v Braníku, mi říká: „To není možné, ty máš blok. To musíš odstranit a do vody vstoupit jako po schodech do metra. “ Potom jsem to dokázala. Nechala jsem se trénovat v klubu Ledních medvědů v Bratislavě, kde jsou úžasní lidé a vede je Luboš Klimek. Řekli mi, že musím trénovat dvakrát týdně, jinak to nedokáži. Natáčení začalo v druhé polovině ledna, a podařilo se.

Červený koberec: Když si jdou otužilci zaplavat, tak vlezou do vody, vyřádí se a jdou se zahřát. Při natáčení se ale scény obvykle několikrát opakují. Musela jste i do vody opakovaně?

Zuzana Kronerová: Ne. Filmaři mě velmi šetřili. Málokdy se stalo, že jsme museli jít do vody dvakrát, když se záběr nepodařil. Horší to měli muži jako Pavel Nový a Luboš Veselý, kteří hráli závodníky na trati dlouhé 1 km. Já to dělám tak, že se překonám, vlezu tam, ve vodě kolem 1 °C zůstanu přibližně 5 minut, vylezu ven a jdu se zahřát čajem a klusem po břehu. Ten pohyb je velmi dobrý.

Červený koberec: Ve filmu Bába z ledu vás uvidíme nejen ve studené vodě, ale i jako Marilyn Monroe v blonďaté paruce…

Zuzana Kronerová: Ano, to mě velmi bavilo. Je to krásný moment, kdy chce Hana svému příteli Broňovi (Pavel Nový pozn. redakce) udělat pěknou chvilku a přivítat ho. Byl to komický prvek v tomto v podstatě vážnějším příběhu. Ve filmech Bohdana Slámy se humor vždy ukáže, i ve vážnějších situacích. A to mám velmi ráda.

Červený koberec: Ve filmu jste musela absolvovat nejen scény v plavkách, ale i mnohem intimnější a obnaženější. Nestyděla jste se?

Zuzana Kronerová: Je to zvláštní, že i v tomto věku se může něco takového stát. I když jsem byla mladší, tak jsem si dávala dobrý pozor, na tyto scény. Nemohu říci, že bych se ráda odhalovala. Vždy velmi přemýšlím, zda je to pro ten příběh potřebné a Bohdanovi Slámovi jsem důvěřovala. Myslím si, že je ta scéna spíše dojímavá než nějakým způsobem nevhodná. Pobavím vás takovou poznámkou. S Pavlem Novým jsme na sobě měli nejprve prádlo, ale bohužel jsme se nedostatečně zakryli, tak byl režisér nekompromisní. A věřím, že je to tak v pořádku a příběh si to zaslouží.

Červený koberec: Jak byste divákům popsala film Bába z ledu a svoji postavu Hanu?

Zuzana Kronerová: Film Bába z ledu je z mého pohledu hořkou komedií. Je velmi svébytný a vážím si na něm, a i na jeho scénáři toho, že je to příběh nejen o starších lidech, ale i o vztazích v rodině, protože dnes zažíváme krizi rodiny. To je nesporné. Mladí lidé se nežení, nevdávají a vztahy jsou často pošramocené.

Je velmi mnoho žen, jako je Hana, které mají v podvědomí pocit nejistoty a nespokojenosti a v zaběhnutém stereotypu dělají věci, které považují za správné. Z filmu je cítit, že její manžel, kterého si Hana až zbožštila, byl dost velký tyran. Že si ji dostatečně nevážil a její synové tento model opakují. Nevychovala je moc dobře, musí řešit jejich problémy a myslí si, že je to tak správně. Až když přijde osvobození prostřednictvím Broni a ledové vody, tak si uvědomí samu sebe, své chyby a změní svůj život. Což je velmi dobře.

Červený koberec: Čeští diváci vás teď mohli v kinech vidět poměrně často, a to ve filmech Rudý kapitán, Všechno nebo nic a aktuálně Bába z ledu. Na co se můžeme těšit do budoucna?

Zuzana Kronerová: Nemám zatím žádnou nabídku. Musím se přiznat, že jsem měla pracovat v jednom pěkném seriálu pro HBO, ale bohužel to nevyšlo, protože mám mnoho představení v Bratislavě. Čekají mě tři zajímavá zkoušení v divadle. Jedno je Sofoklova Elektra v divadle Astorka v Bratislavě, kde hráji náčelnici sboru, což je dost velká a důležitá postava. A také se velmi těším na inteligentní komedii od autora Luboše Baláka Manželství v kostce, ve které účinkuji s vynikajícím českým hercem Ondřejem Navrátilem. Premiéru budeme mít v dubnu. A jako odměnu a bonbonek mám operu Krakatit Václava Kašlíka, kterou začala zkoušet moje milovaná filmová režisérka Alice Nellis, jež dělá i divadlo. Před operou tam bude činoherní prolog, kde budu hrát matku Karla Čapka. Takže se na to velmi těším.