Radka Třeštíková po úspěšných Bábovkách pokřtila svoji detektivku Osm

Hned tři výtisky si nechala podepsat Gábina Partyšová s manželem.







Po knižním debutu Dobře mi tak, románu To prší moře a loňském bestselleru Bábovky představuje Radka Třeštíková svoje nejnovější dílo, a to detektivku Osm. „Původně jsem ani nechtěla napsat detektivku, pátrat po tom, co a proč se stalo. Detektivní zápletka přišla tak nějak sama. Snažila jsem se napsat příběh, při jehož čtení budete přemýšlet o tom, co všechno jsme schopni obětovat pro lásku, co všechno jsme pro ni ochotni udělat. A o tom, že si stejně nikdy nevybíráme, do koho se osudově zamilujeme,“ přibližuje knihu sama autorka.

Křest novinky s červeno-černo-bílou novinkou si nenechala ujít celá řada fanynek a hostů. Tři z prvních 88 výtisků si přímo na místě zakoupila i Gábina Partyšová s manželem, kteří si i vystáli frontu na podpis. Úlohy kmotrů se chopili herečka Jana Plodková a herec Stanislav Majer. Plodková dokonce přečetla z knihy krátký úryvek.

Nepovšimnut nezůstal ani úspěch Bábovek, kterých se prodalo téměř 100.000 kusů a brzy se dočkají i filmového zpracování. Spolupráce éterické Plodkové se spisovatelkou Třeštíkovou zřejmě bude pokračovat, protože pokud půjde vše podle plánu, měla by si v připravovaném filmu na motivy knihy zahrát.

Po přání mnoha úspěchů, mnoha spokojených čtenářů a přípitku přišlo na řadu i sladké překvapení, a to dort v podobě osmičky ozdobený rudými malinami. Radka Třeštíková stylovou pochoutku slavnostně nakrojila a hned poté se pustila do rozdávání podpisů dlouhé řadě nedočkavých čtenářů.