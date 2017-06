V sekci První podání na MFF Karlovy Vary uvidíme i film Vězení režiséra Damiána Vondráška

Mentorem mladých filmařů se tento rok stane kanadský režisér Denis Côté.







Již potřetí se na MFF Karlovy Vary sejdou mladí nadějní filmaři, studenti či absolventi filmařskách škol, aby zde předvedli své krátké snímky, kreativitu a nadání. Sekce První podání, která je podporovaná evropskou organizací European Film Promotion, zaznamenává velký úspěch. Finální skupina, vybraná z šestadvaceti nominovaných uměleckým ředitelem MFF KV Karlem Ochem a programovou koordinátorkou Annou Purkrábkovou, je tvořena tvůrci, kteří se již dnes pyšní nějakou filmovou cenou za svoji práci.

Mentorem, který bude sdílet s mladými tvůrci své zkušenosti s osobitou filmařinou, se tento rok stane uznávaný kanadský autor Denis Côté. Jeho poslední film Boris bez Béatrice byl součástí programu 51. ročníku MFF Karlovy Vary.

Během čtyř festivalových dnů od 2. do 5. července 2017 budeme moci vidět deset krýtkých filmů. Svá díle zde představí Kirsikka Saari (Po třídním srazu), Giorgi Mukhadze (Čekání na Anu), Elsa María Jakobsdóttir (Ateliér), Liene Linde (Sedm rozpačitých sexuálních scén. Část první), Matei Lucaci-Grunberg (Kosti pro Otta), Michal Blaško (Atlantida, 2003), Katarina Morano (Lublaň – Mnichov 15:27), Maria Eriksson (První školní den) a Joren Molter (Srdečné pozdravy z Kropsdamu). Českou republiku bude zastupovat student pražské FAMU Damián Vondrášek se svým snímkem Vězení. Mladému tvůrci jsme ještě před jeho odjezdem na MFF Karlovy Vary položili pět rychlých otázek.







Červený koberec: Mohl byste, jako režisér, popsat svůj krátký film Vězení?

Damián Vondrášek: Film Vězení je moje školní práce z katedry režie na FAMU a pojednává o jednom dnu člověka, který se uchází o práci ve vězení. Je to takové dilema spojení rodiny, práce a jeho povahy, která není moc kompatibilní s prací ve vězení. Víc bych raději neprozrazoval.



Červený koberec: Kde jste se inspiroval? Proč právě vězení?

Damián Vondrášek: Nikdy to není úplně přímočaré. Spojilo se více inspirací dohromady. Téma obecně je asi osobní, ale konkrétně věznice se k tomu připojila později. Spíš jako fascinace tím prostředím. A přišlo mi, že pro téma, které jsem chtěl vyprávět, je toto prostředí příhodné. Zároveň mě to zajímalo a přišlo mi, že ve filmech se to velmi často zpracovává dost jiným způsobem, než jaká je realita ve vězeních. Začal jsem věznice navštěvovat a snažil jsem se potom ve filmu ukázat, jak to tam opravdu vypadá.

Červený koberec: Jak jste postupoval při výběru hereckého obsazení?

Damián Vondrášek: Snažil jsem se hledat herce, kteří nejsou příliš exponovaní, abychom se mohli do příběhu vcítit a nezkoumali výkon herce, kterého známe již z jiných filmů. Je to kombinace herců (radily mi nějaké castingové agentury) a částečně jsem čerpal z absolventů na DAMU. Je to taková směs herců a částečně i neherců, hlavně v těch menších rolích.

Červený koberec: Jak se financuje studentský film? Jak se shánějí jak finance, tak například technika?

Damián Vondrášek: Naštěstí máme přístup k určitému základnímu rozpočtu, ale tento film byl dražší, proto jsme museli hledat i další zdroje. Většinou se, mimo základní rozpočet, daří ještě žádat o tzv. Vnitřní grant v rámci školy. To znamená, když škola podporuje projekt, tak je schopná k tomu přidat nějaké peníze navíc. Plus jsem za svůj film Spolu vyhrál na Famufestu cenu za režii, ke které shodou okolností byla jako výhra částka, která tento rozpočet opět navýšila. Pak také investujete vlastní peníze, které si vyděláte, aby výsledek mohl být co nejlepší.

Červený koberec: Jak se těšíte na První podání na MFF Karlovy Vary a viděl jste krátké filmy ostatní tvůrců nebo je zhlédnete až na festivalu?

Damián Vondrášek: Těším se velmi. Je to velká čest mít možnost uvést svůj film ve Varech. Na filmy ostatních účastníků se těším velmi, ale zhlédnutí si nechám až do kina, abych si to mohl opravdu užít.