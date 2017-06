C. D. Payne přijel do Prahy představit nové souhrnné vydání tří knih Mládí v hajzlu

Začtěte se do deníků Nicka Twispa.







Pokud patříte k fanouškům amerického volnomyšlenkáře a spisovatele C. D. Paynea, určitě vám neunikla informace, že navštívil Českou republiku v rámci turné LiStOVáNí Lukáše Hejlíka. Poslední setkání s nadšenými čtenáři se konalo v Paláci knih Luxor, kde proběhla nejen beseda s C. D. Paynem, ale i autogramiáda. Zlatým bodem programu bylo představení velkorysé publikace, která spojuje první tři knihy o Nicku Twispovi v jednu.

Všichni přítomní si mohli s americkým spisovatelem nejen popovídat, ale podepsat si i všechny jeho knihy, které u nás vydává Nakladatelství Jota (Americké krásky, Neviditelný, Dědictví, Brenda Veliká, Nestydaté plavky, Holubí mambo a Mládí imrvére v hajzlu). Již brzy se ale můžeme těšit na další novinku, a to Zázrak v plechovce.

C. D. Payne si návštěvu Prahy pochvaloval. „Přijde mi, že za posledních pět let tu máte daleko větší provoz. Jako kdyby si všichni Češi koupili auto. Také jsem si všiml, že ženy zkrásněly a publikum, se kterým jsem se potkával na našich štacích mi přišlo větší. Což jsou samé pozitivní změny,“ porovnal Payne svůj aktuální pobyt u nás s návštěvou před pěti lety.