Filmové události #27/17: Karlovy Vary hostily filmový svět, seriálové léto ochladí Hra o trůny

Režisér životopisného filmu Lincoln připravuje nový film, tedy hned dva. Letos vypustí November Criminals, drama o osmnáctiletém chlapci židovského původu, jehož spolužák je zastřelen a on začne pátrat po jeho vrahovi. Dál Sacha Gervasi natáčí My Dinner With Hervé. Příběh o nečekaně vzniklém a celoživotně trvajícím přátelství mezi fiktivním novinářem Dannym a hercem Hervém Villechaizem vzniká na motivy knihy Gervasiho a Seana Macaulaye. Gervasi vychází z vlastního zážitku, kdy Villechaizeho zpovídal nedávno předtím, co herec měřící 119 centimetrů ve svých padesáti letech spáchal sebevraždu. Příští rok, kdy bude mít film premiéru, to bude patnáct let. Herce, který si zahrál například v bondovce Muž se zlatou zbraní po boku Christophera Leeho, ztvární Peter Dinklage (Hra o trůny), Dannyho si zahraje Jamie Dornan (Padesát odstínů šedi, Anthropoid).