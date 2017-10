V areálu Prague Studios v Praze se staví dva nové filmové ateliéry

Natáčení v hollywoodském stylu – do Prague Studios míří produkce z celého světa.







Potkat v pražských Letňanech Angelinu Jolie, Hugha Jackmana, Jeana Rena, Jamese McAvoye či Morgana Freemana je reálnější, než bychom si mohli myslet. V tamním komplexu ateliérů Prague Studios v ulici Beranových se natáčely takové filmové trháky, jako jsou Van Helsing, Wanted či The Adventurers. Do filmových ateliérů jsme se přijeli podívat i my, protože zde proběhlo slavnostní poklepání základního kamene nové výstavby.

Produkce z celého světa mají stále větší zájem natáčet u nás, a mnohé z nich se opakovaně vrací. „V Prague Studios jsme natáčeli film Red Tails a byla to fantastická zkušenost. Bylo velmi osvěžující pracovat ve studiu, které skutečně rozumělo našim potřebám a flexibilně se jim dokázalo přizpůsobit. Zdejší tým rychle reagoval na každou žádost a byl proaktivní v řešení problémů. Prague Studios mám stále v srdci,“ popisuje svoji zkušenost známý americký producent Rick McCallum, který má ateliéry již rezervovány i na svůj další projekt.