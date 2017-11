Závěr listopadu přinese osmý ročník festivalu Dny Severu

Severské filmové snímky, literární hosté i dobrodružná hra pro děti nám představí „severské podivno“.









Stále chladnější počasí, které panuje všude kolem nás, doslova nábádá k tomu, usednout do vyhřátých kaváren, knihoven či kinosálů a bavit se i vzdělávat. Neodolatelnou nabídku filmů, knížek, hostů a her přináší již osmý ročník multižánrového festivalu Dny Severu, který se bude tentokrát točit kolem „severského podivna“.

„Severské podivno, to jsou příběhy na pomezí magického realismu, fantasy, hororu a sci-fi okořeněné odkazy na severský folklór. Tyto příběhy si v posledních letech získaly velkou pozornost i za hranicemi severských států a my jsme pro Dny Severu vybrali to nejzajímavější, co daný žánr nabízí ve filmu a literatuře,“ vysvětluje výběr letošního tématu organizátorka festivalu Anežka Chrudinová ze Skandinávského domu.

Těšit se můžeme na čtyři filmy, a to vtipnou švédskou parodii Kenny Begins strefující se do béčkových sci-fi snímků, islandskou komedii Astropia inspirovanou hrami RPG, norský film Otravný chlap plný kafkovských motivů a grónský horor Stíny v horách, který festival 22. listopadu 2017 zahájí.

Pozvání přijali i dva významní hosté. Do Prahy přijede oblíbená norská spisovatelka Siri Pettersen (trilogie Havraní kruhy) a finská autorka Laura Lindstedt (román Oneiron).

Dny Severu zavítají nejen do Prahy (Kino Evald, DOX – Gulliver, Studio Paměť, Městská knihovna v Praze, Palác knih Luxor), ale i do Brna (Moravská zemská knihovna, Knihovna Jiřího Mahena).