Jan Svěrák, Zdeněk Svěrák, Petra Špalková a Ondřej Vetchý odhalili plakát Po strništi bos

Edu Součka známe již z Obecné školy, kterou otec Zdeněk a syn Jan Svěrákovi natočili před šestadvaceti lety. Tentokrát se ve válečné komedii Po strništi bos podíváme do doby před tímto filmem, a to do časů, kdy je Edova rodina donucena vystěhovat se z Prahy na venkov k příbuzným. V roli rodičů se představí Ondřej Vetchý a Tereza Voříšková, které dělí neuvěřitelných 28 let. Práce maskérů a píle Terezy ovšem dokázaly, že do role krásné maminky dorostla, prozradil na tiskové konferenci Jan Svěrák. To ale není zdaleka vše, o co se slavný režisér podělil.

„Natáčelo se to ve Slavonicích a v obci Nové Sady, která je asi deset kilometrů od Slavonic, protože jsme nemohli najít po celých Čechách obec, která by se dala snadno upravit do dobovky z roku 1943. Také se ptáte, co to má Eda na hlavě. Není to obvaz. Pro tatínka je to naprosto běžná věc, protože v tom chodil celé dětství. Jmenuje se to „kříž“ a maminka mu to dávala, aby mu držely vlasy, když běhá ze školy a do školy. Mohli bychom to přirovnat k tomu, že je to dnešní gel,“ osvětlil Jan Svěrák.

Zlatým hřebem tiskové konference k filmu Po strništi bos bylo i odhalení plakátu, který bude snímek prezentovat. Jak odhalení, tisková konference a samotný plakát vypadá, si můžete prohlédnouti i ve fotogalerii na našem FB profilu.