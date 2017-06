TOP 5 filmová tabulka 25. víkendu v českých kinech roku 2017

Optimus Prime se vrátil na Zemi.





Horké letní teploty stále panují, což nás více táhlo k vodě a do přírody než do kina. I když akční sci-fi Transformers: Poslední rytíř obsadilo první příčku, vidělo ho během premiérového víkendu 43 107 diváků. Auta 3 proto vysoutěžila stříbro a Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta se radují z truhlice plné bronzových mincí. Animák Já, padouch 3 sice absolvoval jen několik předpremiérových projekcí, ale i to stačilo, abychom ho našli na čtvrtém místě TOP 5 tabulky. Komedie Holky na tahu se řádí na posledním políčku.



Pořadí Název filmu Víkend tržby Víkend diváci 1. Transformers: Poslední rytíř 6 590 929 43 107 2. Auta 3 2 826 750 2 0411 3. Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta 2 296 869 16 267 4. Já, padouch 3 1 529 966 8 728 5. Holky na tahu 1 149 173 8 153

(Zdroj: ufd.cz)