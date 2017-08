Filmové události #32/17: Agenti Mulder a Scullyová jsou zpět, české televize představují podzimní program

Angelina Jolie se znovu dostává na filmovou scénu, tentokrát ale jako režisérka a scenáristka. Její nejnovější film ponese jméno First They Killed My Father (Nejdříve zabili mého otce). Životopisný příběh je inspirovaný krvavým režimem kambodžských Rudých Khmerů v sedmdesátých letech minulého století. Svůj životní příběh na dětství v této době do knižní předlohy sepsala Loung Ung. Jolie k tématu přivedl i jeden z jejích adoptovaných synů, Maddox. Ten pochází právě z Kambodže. Herečka, která už má na kontě několik kusů z opačného místa kamery, než z jakého ji znají diváci lépe, už teď čelí kritice. Při výběru dětských herců prý měla děti v místních sirotčincích a chudinských částech vystavovat nepříjemným situacím, aby vybrala vhodné kandidáty pro drama. Film má premiéru na Netflixu 15. září, pak jej uvede torontský festival.