Filmové události #40/17: V Praze točí Orlando Bloom a Cara Delevingne, v druhém Avataru si zahraje Kate Winslet

Woody Allen připravil na letošek další film, drží tak pravidlo, co rok, to jeden kus. Do minulosti se vydává s hlavními postavami v podání Kate Winslet a Justina Timberlakea ve snímku nazvaném Kolo zázraků. V něm na plátně oživuje Coney Island padesátých let. Film přijde do českých kin těšně po Vánocích, teď vyšla první upoutávka, v níž Allen láká na barvitě vylíčené prostředí zatuchlé mezilidskými vztahy.