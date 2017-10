Filmové události #41/17: Poslední z Jediů láká na osmé Star Wars, filmová akademie řeší skandál Harveyho Weinsteina

Krmivo fanoušků světa Harryho Pottera v podobě filmů Fantastická zvířata je nachystaná na řadu let dopředu. Po loňské jedničce přijde za rok dvojka, film pomalu skládá obsazení. Jisté už je, že budou pokračovat ústřední herci, větší prostor dostane Johnny Depp jako černokněžník Grindelwald, mladého Albuse Brumbála si zahraje Jude Law. Mladšího bratra Mloka Scamandera ztvární Callum Turner. Tvůrce bájného Kamene mudrců Nicolase Flamela bude hrát Brontis Jodorowsky. Ve filmu se objeví i řada dalších, děj se odehrává v roce 1927. Celá série zasazená do Spojených států by měla časově končit těsně před 2. světovou válkou.