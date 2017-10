Probíhá natáčení filmu Metanol s Lukášem Vaculíkem a Martinem Fingerem

Snímek režisérky Terezy Kopáčové a scenáristky Lenky Szántó je inspirován metanolovou aférou.







Je tomu pět let, kdy Českou republiku zasáhla tzv. metanolová aféra. Vše započalo koncem roku 2012 a koncem ledna roku 2013 bylo hlášeno 49 úmrtí v Česku a více jak sto obětí, které se musejí potýkat s trvalými zdravotními problémy

Případ, který se do historie české kriminalistiky zapsal největším počtem obviněných, inspiroval novinářku Lenku Szántó, která napsala scénář ke dvoudílnému filmu Metanol, který právě v těchto dnech natáčí Česká televize. Režie se chopila Tereza Kopáčová, jejíž tvorbu můžeme znát prostřednictvím seriálů Nevinné lži či Soukromé pasti. „O režii Metanolu jsem usilovala a jsem šťastná, že jsem ji získala. S obrovskou chutí se chystám na ten výrazně klukovský příběh boje dobra se zlem, o to dramatičtější, že se skutečně stal. Chtěla bych ho natočit velmi autenticky, syrově, a přitom jako metaforu na to, co žijeme, pijeme a v co věříme,“ svěřila se režisérka Kopáčová.

Ve filmu se představí Lukáš Vaculík, Martin Finger, Veronika Freimanová, Vladimír Kratina, Vasil Fridrich, Tomáš Bambušek či David Máj.