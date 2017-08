Filmové události #31/17: Příští rok nový Johnny English, karlovarský vítěz Křižáček v kině kulhá

Na konci roku vejde do kin dvojka z finální trilogie Star Wars, tvůrci se ale po smrti Carrie Fisher spíš potýkají s v pořadí devátým filmem, který by měl přijít do kin příští rok. Jelikož pozůstalí odmítli experimenty s vytvářením postavy princezny Leiy v počítači, scénář je nutné přepsat. Colin Trevorrow, režisér filmu si k sobě a Dereku Connollymu, s ním zároveň film píše, přizval ještě třetího do party. Přidá se k nim Jack Thorne, který se loni dostal do povědomí, když se s J. K. Rowling podílel na Harry Potteru a Prokletém dítěti. Natáčet se začne začátkem roku 2018.