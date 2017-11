Filmové události #44/17: Ridley Scott přetáčí film se Spaceym, Tonda Blaník se stane prezidentem

Kancelář Blaník ke konci roku skončí na Streamu, důvodem jsou neshody s vedením Seznamu po odchodu šéfa Streamu Lukáše Záhoře. Tonda Blaník ale nezoufá. Potom, co ukradl pozornost skutečným kandidátům na prezidenta na jedné z předvolebních debat v počátcích kampaně, oznámil celovečerní film. Prezident Blaník, jak zní název připravovaného snímku, dorazí do kin až po těch reálných volbách, a to 1. února příštího roku. „Kvůli Žížalovi jsem nestihl včas odevzdat všechny vaše podpisy. Naštěstí ti dva troubové nejsou jediní na světě, ozvali se jiní, že o mně chtějí točit film,“ vysvětlil ve svém prohlášení Blaník. Tvůrci chtějí sbírat prostředky i přes crowdfunding, ten mají spustit po neděli.