Filmové události #28/17: Svět podle Daliborka rozděluje veřejnost, nové projekty chystají Coenové i Tarantino

Tento týden vešel do kin Svět podle Daliborka. už předtím se ale autor snímku Vít Klusák dostal do mediálního hledáčku. Dokumentarista musí vysvětlovat, co vlastně natočil. Snímek prezentovaný jako „portrét něžného neonacisty“ totiž některými šokujícími záběry ze života prostějovského neonacisty vzbuzují otázky, nakolik je dokument autentický a nakolik stylizovaný. Do toho Dalibor a jeho rodina vytáhli papír, jenž říká, že repliky i scény nahráli. Dokument přitom podle Klusákova týmu vznikl proto, aby Dalibora chránil před případným stíháním – některými svými názory, které pronáší v dokumentu by totiž mohly být v rozporu se zákonem – a byl součástí dohody filmařů a protagonistů, kteří by jinak na natáčení některých scén nemuseli vůbec přistoupit. Je film reprezentativní ukázkou, nebo karikaturou? Hraný nebo autentický? Neshodují se filmoví diváci, novináři ani odborná veřejnost. Zatímco zahraniční kritici snímku uvedeného na karlovarském festivalu píší pochvalné recenze, tuzemští novináři jsou skeptičtější.