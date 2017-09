Filmové události #36/17: Indiana Jones pokračuje bez syna, Česká televize točí film o metanolové kauze

Minulý týden zemřel představitel majora Zemana z kultovního seriálu minulého režimu, bylo mu 83 let. Původně divadelní herec Vladimír Brabec ale nebyl jen osobností seriálu 30 případů majora Zemana, objevoval se v Dobrodružství kriminalistiky, seriálu My všichni školou povinní nebo cyklu Hříchy pro pátera Knoxe. Později se připomenul v pohádce Z pekla štěstí nebo filmu Anglické jahody. V posledních letech žil mimo hlavní proud dění, věnoval se spíš dabingu. Jeho hlasem mluví k českým divákům například Jack Lemmon v Někdo to rád horké nebo James Bond v podání Rogera Moora, také Jack Nicholson nebo Anthony Hopkins.