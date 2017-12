České filmy v zimě: Pohádky, romantické komedie a hlavně Prezident Blaník

Podle scénáře Jana Míky natočil Milan Cieslar komedii Věčně tvá nevěrná o svérázném řešení manželské krize, respektive opravy nefungujícího manželství. Josef a Miluška se navzájem podvádí a jejich vztah je tak před rozpadem, čemuž přihlíží Josefova teta Květa. Jako ve starých československých komediích se na to nemůže mlčky dívat, tak manželům nabídne sedm milionů. Nikoliv za to, že spolu zůstanou, ale za to, že se rozvedou – s jednou podmínkou – musí se navzájem načapat. A to by to bylo příliš jednoduché, kdyby při tom hledání nezjistili, že k sobě něco ještě cítí. Ve filmu hrají Andrea Hoffmannová, Saša Rašilov, Vilma Cibulková, Lenka Vlasáková nebo Pavel Kříž.