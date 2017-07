Červencové Bontonfilm novinky jsou plné UHD a Blu-ray kvality

Pes Ro(c)ku

Oficiální synopse:

Bodi je dospívající pes, žije v odlehlé idylické vesnici v horách a připravuje se na stejnou kariéru, jako má jeho táta. Má být hlídačem a strážit veselé a dovádivé ovečky před skupinou nadměrně mlsných vlků. Moc mu to nevoní a, upřímně, ani trochu mu to nejde. A pak se to stane: Doslova z nebe spadne na zem rádio, Bodi uslyší píseň hvězdného Kryštofa Kočkostára a zamiluje se do hudby. Od té doby je to samé Rock sem roll tam, „Tati, chci být muzikantem“, „Chci být jako Kryštof“ a do toho „Bodi, na to zapomeň“ a tak dál. Nakonec mu ale táta koupí lístek na autobus a Bodi se s kytarou na zádech vydá do velkého světa s plánem založit kapelu a stát se rockovou hvězdou. To je ale teprve začátek, velký svět má totiž pro podobné naivní snílky připravené překážky a Bodiho čeká poměrně slušná porce nečekaných událostí. Nástrahy města, noví kámoši, v patách má vlčí mafii a k tomu ho někdo navede, aby poprosil samotného Kočkostára o pár lekcí na kytaru. Bodi není pes popu, ani pes měsíce, je to Pes ro(c)ku.

Režie: Ash Brannon

Hrají: Mae Whitman, Matt Dillon, Sam Elliott, Luke Wilson, J.K. Simmons, Kenan Thompson, Jorge Garcia, Eddie Izzard, Lewis Black

Na DVD: od 12. 7. 2017 (Bontonfilm) za 299 Kč